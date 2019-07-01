В Кабуле прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.

Отмечается также со ссылкой на официальных лиц Футбольной федерации Афганистана, что в ходе инцидента пострадали некоторые члены организации и игроки.

Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16. Очевидцы говорят, что на месте взрыва также был слышен выстрел.