В Кабуле прогремел сильный взрыв 

Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.
Отмечается также со ссылкой на официальных лиц Футбольной федерации Афганистана, что в ходе инцидента пострадали некоторые члены организации и игроки.
Heavy #Blast Rocks #Kabul; Casualties Fearedhttps://t.co/WSTACGh4dI pic.twitter.com/w4LYmNBSve— TOLOnews (@TOLOnews) 1 июля 2019 г.
Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16. Очевидцы говорят, что на месте взрыва также был слышен выстрел.