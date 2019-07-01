Американка вдохнула помет хомячка и умерла

В американском штате Нью-Мексико умерла 42-летняя женщина, заразившаяся редким вирусным заболеванием, которое разносят грызуны. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента здравоохранения штата.

Причиной смерти стал хантавирусный пульмональный синдром — инфекционная болезнь, которая передается через вдыхание помета, мочи или слюны животного. В Нью-Мексико его переносчиками являются белоногие хомячки.

«Если поднять пыль в местах, где грызуны проводили время, то вирус попадет в воздух, где частицы можно вдохнуть», — предупредила секретарь департамента здравоохранения Кэти Кункел (Kathy Kunkel).

Болезнь начинается с повышения температуры и кашля и может сопровождаться мышечными болями, головной болью, тошнотой, рвотой и диареей, к которым вскоре добавляется одышка. Около 40 процентов пациентов погибают.

В 2018 году сообщалось, что в Китае мужчина оказался в больнице с грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать собственные грязные носки. Мужчина не знал, что страдает грибком стопы, и вдохнул споры. Они попали в легкие и привели к развитию инфекции.