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Американка вдохнула помет хомячка и умерла 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: First Light / Thomas Kitchin & Victoria Hurst / Diomedia
В американском штате Нью-Мексико умерла 42-летняя женщина, заразившаяся редким вирусным заболеванием, которое разносят грызуны. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента здравоохранения штата.
Причиной смерти стал хантавирусный пульмональный синдром — инфекционная болезнь, которая передается через вдыхание помета, мочи или слюны животного. В Нью-Мексико его переносчиками являются белоногие хомячки.
«Если поднять пыль в местах, где грызуны проводили время, то вирус попадет в воздух, где частицы можно вдохнуть», — предупредила секретарь департамента здравоохранения Кэти Кункел (Kathy Kunkel).
Болезнь начинается с повышения температуры и кашля и может сопровождаться мышечными болями, головной болью, тошнотой, рвотой и диареей, к которым вскоре добавляется одышка. Около 40 процентов пациентов погибают.
В 2018 году сообщалось, что в Китае мужчина оказался в больнице с грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать собственные грязные носки. Мужчина не знал, что страдает грибком стопы, и вдохнул споры. Они попали в легкие и привели к развитию инфекции.
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