Росгвардия увеличила группировку сил в Тулуне

Для оказания помощи из Ангарска Тулун прибыли военнослужащие воинской части оперативного назначения Сибирского округа войск национальной гвардии.

Количество сил для оказания помощи пострадавшим в связи с сильнейшим наводнением в Тулуне увеличено. Об этом говорится в сообщении Росгвардии

Сотрудники и военнослужащие уже осмотрели десятки домов. К пунктам временного пребывания доставили гуманитарную помощь, включая еду, воду и средства первой необходимости.

Военнослужащие работают круглосуточно. Они обеспечивают безопасность в регионе и помогают в спасательных операциях.

«Саперы инженерного подразделения Росгвардии оценили обстановку и произвели расчеты по ликвидации затора около моста через реку Ия», — добавили в Росгвардии.

Напомним, в Иркутской области из-за паводка затопило тысячи жилых домов, мосты, дороги. Закрыт участок федеральной трассы «Сибирь».

По последним данным, пять человек погибли. Более шестисот пострадали.

На место привезли более трех тонн гуманитарной помощи.