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Росгвардия увеличила группировку сил в Тулуне 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для оказания помощи из Ангарска в Тулун прибыли военнослужащие воинской части оперативного назначения Сибирского округа войск национальной гвардии.
Количество сил для оказания помощи пострадавшим в связи с сильнейшим наводнением в Тулуне увеличено. Об этом говорится в сообщении Росгвардии.
Сотрудники и военнослужащие уже осмотрели десятки домов. К пунктам временного пребывания доставили гуманитарную помощь, включая еду, воду и средства первой необходимости.
Военнослужащие работают круглосуточно. Они обеспечивают безопасность в регионе и помогают в спасательных операциях.
«Саперы инженерного подразделения Росгвардии оценили обстановку и произвели расчеты по ликвидации затора около моста через реку Ия», — добавили в Росгвардии.
Напомним, в Иркутской области из-за паводка затопило тысячи жилых домов, мосты, дороги. Закрыт участок федеральной трассы «Сибирь».
По последним данным, пять человек погибли. Более шестисот пострадали.
На место привезли более трех тонн гуманитарной помощи.
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Комментарии
Происшествия , Росгвардия , Ангарск , Тулун
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