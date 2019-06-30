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Птицы сбили с пути истребитель 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Carlos Barria/Reuters
Индийский истребитель-бомбардировщик Jaguar столкнулся при взлете со стаей птиц и чуть не рухнул на землю. Об этом сообщает The Hindustan times со ссылкой на источники.
Как отмечается, птицы и истребитель ВВС Индии врезались друг в друга. По данным журналистов, исход мог был трагическим.
После столкновения у судна резко отказал один из двигателей и пилоту пришлось сбросить все боеприпасы и баки.
«Пилот сбросил свои топливные баки, включая около 10 кг тренировочных бомб, чтобы набрать высоту», — добавили источники.
Сброшенные предметы взорвались на земле. Чуть позже пилот смог благополучно приземлиться при помощи одного рабочего двигателя.
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Происшествия , В мире , Индия
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