Суд решил судьбу экс-жены Цеповяза

Крупное вымогательство: суд арестовал экс-жену Цеповяза

Суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, задержанную по подозрению в вымогательстве 77 миллионов рублей. кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей. В качестве меры пресечения избран арест на 1 месяц и 25 суток.

Как сообщает «Комсомольская правда», накануне рано утром в дом к Стришней ворвался ОМОН. Женщину задержали, а в доме провели обыск, после чего правоохранители поехали на агропредприятие «Слава Кубани», где изъяли документы, сервер с данными.

По словам адвоката Эдуарда Чургулия, Стришней подозревают в вымогательстве у кубанского предпринимателя 77 миллионов рублей.

«Следствие считает, что в марте 2010 года кущевский предприниматель Стрельцов Федор совместно со Стришней Натальей и ее братом Иваном в офисе «Славы Кубани» вымогали деньги у Исюка», — рассказал он.

По его словам, в 2010 году его клиентка не работала на этом предприятии, а с бизнесменом, который фигурирует в деле, не знакома.