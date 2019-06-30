Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупное вымогательство: суд арестовал экс-жену Цеповяза 

Рамблер 7 минут назад
Суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, задержанную по подозрению в вымогательстве 77 миллионов рублей. кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей. В качестве меры пресечения избран арест на 1 месяц и 25 суток.
Как сообщает «Комсомольская правда», накануне рано утром в дом к Стришней ворвался ОМОН. Женщину задержали, а в доме провели обыск, после чего правоохранители поехали на агропредприятие «Слава Кубани», где изъяли документы, сервер с данными.
По словам адвоката Эдуарда Чургулия, Стришней подозревают в вымогательстве у кубанского предпринимателя 77 миллионов рублей.
«Следствие считает, что в марте 2010 года кущевский предприниматель Стрельцов Федор совместно со Стришней Натальей и ее братом Иваном в офисе «Славы Кубани» вымогали деньги у Исюка», — рассказал он.
По его словам, в 2010 году его клиентка не работала на этом предприятии, а с бизнесменом, который фигурирует в деле, не знакома.
Задержан и брат Стришней Иван. Дело расследует СУ УМВД России по Ростову-на-Дону. Цеповяз — подельник лидера преступной группировки «Цапковские» Сергея Цапка. Группировка известна своими жестокими преступлениями. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Комментарии2
Происшествия , Видео , Криминал , Вячеслав Цеповяз , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал поручение Шойгу15
Украина испугалась диктата России146
«Наглое упорство»: Крым о действиях эсминца США387
Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина107
Соловьев спросил Пескова, за что пили Путин и Трамп23
Видео
00:36
Суд решил судьбу экс-жены Цеповяза
Происшествия Криминал
00:41
Тимошенко опозорила Вакарчука
Украина В мире
04:30
Украина испугалась диктата России
В мире Политика
00:48
«Наглое упорство»: Крым о действиях эсминца США
Армия Политика
03:47
Грузинская певица извинилась за выступления в РФ
В мире Кавказ
00:15
Пугачева была у него на подпевках. После смерти его забыли
Шоу-бизнес Статьи
00:14
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы возле КНДР
В мире Азия
00:38
Петросяна втянули в разборку с Собчак
Шоу-бизнес Статьи
02:41
Команда Зеленского готовится к «продаже Украины»
В мире
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение