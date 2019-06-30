Подсчитан ущерб от наводнения в Иркутской области

Ущерб сельскому хозяйству Иркутской области в районах, пострадавших от паводка, составляет около 300 миллионов рублей. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов на совещании в Братске у президента Владимира Путина, передает ТАСС.

Выплаты и компенсации фермеры смогут получить, когда будут подсчитаны все потери и разрушения после схода воды. Деньги до аграриев «доведут» через распоряжение правительства, заявил Увайдов.

В зону подтопления попали 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций, свыше 5 тысяч единиц крупного рогатого скота. По предварительным оценкам, погибли 140 голов скота, 42 лошади и 56 свиней.

Площадь посевов зерновых в пострадавших районах составляет 24 тысячи гектаров, подтоплено порядка 6 тысяч гектаров. Площадь посевов кормовых культур в районах паводка оценили 5 тысяч гектаров, из них подтоплено 3,5 тысячи гектаров.

«Утрачено 767 тонн зерна», — сказал Увайдов.

По данным МЧС, пять человек погибли, двое пропали без вести. Пострадали 353 человека, 97 из них госпитализированы. Пострадавшим начали выплачивать компенсации.