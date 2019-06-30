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Женщина просидела в лифте 27 часов и спаслась благодаря вину 

Lenta.ru + ещё 8 42 минуты назад
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Жительница итальянского города Падуя продержалась в кабине застрявшего лифта 27 часов благодаря вину. Об этом сообщила газета Corriere del Veneto.
Инцидент произошел в пятницу, 28 июня. Около 9:30 по местному времени итальянка вызвала лифт, чтобы встретить у парадной двери уборщицу и отнести в погреб коробку с вином. Когда лифт остановился, выяснилось, что в кабине нет аварийной кнопки для вызова помощи. Кроме того, у женщины не было с собой никаких средств связи, а пришедшая уборщица не услышала крики застрявшей хозяйки квартиры — издание предполагает, что она все это время работала в наушниках.
В тот день температура на улице достигала 30 градусов, однако в замкнутой кабине лифта воздух нагрелся до 50 градусов. Женщина призналась, что сломала горлышко одной из бутылок и небольшими порциями пила алкогольный напиток, чтобы не умереть от обезвоживания.
Спустя сутки итальянку обнаружила ее дочь, волновавшаяся из-за того, что мать не отвечала на телефонные звонки. Она услышала крик из кабины лифта и вызвала пожарных, которые освободили застрявшую итальянку. Отмечается, что ей не понадобилась медицинская помощь.
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Происшествия , В мире , Падуя
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