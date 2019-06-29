Застрявшая в лифте женщина 27 часов спасалась вином

Жительница итальянской Падуи больше суток провела в лифте и справилась с ситуацией благодаря вину, сообщает газета Corriere del Veneto.

Женщина проживает в старом доме в историческом центре Падуи. В пятницу утром она вышла из квартиры, чтобы отнести ящик вина и другие ненужные вещи в подвал. Однако лифт застрял, а кнопки вызова в этой модели не предусмотрено. Телефон итальянка оставила дома, двери лифта не открывались. Крики о помощи ни к чему не привели, уборщица, работавшая в доме, тоже не услышала криков хозяйки, так как, возможно, работала в наушниках.

30-градусная жара, воцарившаяся сейчас над Европой, привела к нагреванию кабины. Чтобы не потерять сознание от обезвоживания, итальянка разбила бутылку вина и так продержалась 27 часов.

50-летнюю женщину спасла ее дочь, обеспокоенная тем, что мать не отвечает на телефонные звонки. Вызванные пожарные вызволили голодную и нетрезвую, не невредимую итальянку из плена. Медицинская помощь ей не понадобилась, уточняет издание.