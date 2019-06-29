Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на общероссийскую организацию "Российское общество неонатологов".

Как отмечается, против нее возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору".

Уточняется, что женщину отправили под домашний арест.

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемая не сделала этого. В итоге, ребенок скончался.

Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка напоила сына до смерти.