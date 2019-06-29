Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось

До пяти человек выросло число погибших из-за паводка в Иркутской области , передает ТАСС.

Несколько человек числятся пропавшими без вести. В МЧС РФ сообщали о трех жертвах, среди которых есть один ребенок.

Более 300 человек пострадали, в том числе свыше 30 детей. 97 человек госпитализировали. Более тысячи человек эвакуировано.

Шесть населенных пунктов находятся в изоляции в результате паводка. Всего в его зоне — 31 населенный пункт Действует режим ЧС.

Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей. Приведен в готовность 41 пункт временного размещения.