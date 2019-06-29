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Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось 

Москва24 + ещё 22 2 часа назад
Фото: m24.ru
До пяти человек выросло число погибших из-за паводка в Иркутской области, передает ТАСС.
Несколько человек числятся пропавшими без вести. В МЧС РФ сообщали о трех жертвах, среди которых есть один ребенок.
Более 300 человек пострадали, в том числе свыше 30 детей. 97 человек госпитализировали. Более тысячи человек эвакуировано.
Шесть населенных пунктов находятся в изоляции в результате паводка. Всего в его зоне — 31 населенный пункт Действует режим ЧС.
Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей. Приведен в готовность 41 пункт временного размещения.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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