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Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".
"Через день после пуска пешеходного движения по мосту специалистами было зафиксировано появление дефектов позолоченных декоративных элементов перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на "шариках". По результатам комиссии был составлен акт о наличии данных дефектов. Предполагаемая причина их появления — вандальные действия со стороны пешеходов, проходящих по мосту", — говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время обсуждаются сроки и технология восстановления покрытия элементов. Скульптуры демонтировали с целью реставрации в январе 2017 года. На протяжении нескольких месяцев проводилось их обследование, разработка и согласование научно-проектной документации. Основными причинами аварийного состояния назывались погодные условия и вандализм. Реставрационные работы профинансировал Сбербанк.
Вантовый мост с крылатыми львами через канал Грибоедова (Екатерининский канал) был построен по проекту архитектора Вильгельма Треттера в 1825-1826 годах возле здания Ассигнационного банка, в котором в настоящее время располагается Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Из-за близости к финансовому учреждению мост назвали Банковским.
Отличительной особенностью этой переправы стали четыре чугунных льва с позолоченными крыльями, созданные по модели скульптора Павла Соколова на Александровском чугунолитейном заводе. Они не только украшают мост, но и частично маскируют его крепления. Фигуры признаны объектом культурного наследия федерального значения.
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