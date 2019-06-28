Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 350 человек вывезли с затопленных территорий в Тулуне 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 350 жителей пострадавшего от паводка города Тулун в Иркутской области вывезли с затопленных территорий.
«В пунктах временного пребывания пострадавших по состоянию на 02:00 (21:00 мск) 29 июня 2019 года размещено 150 человек, в том числе 39 детей. Вывезено с затопленных территорий более 350 пострадавших», — говорится в сообщении на сайте администрации города.
Отмечается, что эвакуация продолжается.
Ранее сообщалось, что в Тулуне паводок подтопил почти 900 жилых домов. Началась его эвакуация.
RT на русском: последние новости
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Самарой Около 4 тысяч жителей Сочи остались без света из-за непогоды В районе Шереметьева в результате проливных дождей затопило дорогу
Происшествия , Иркутская Область , Тулун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский журналист пожалел, что перебил Путина160
Тимошенко: Украине нужна новая Конституция13
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве279
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева4
Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию26
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
03:48
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева
В мире Украина
01:51
Британский журналист пожалел, что перебил Путина
Политика
00:59
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии
В мире Кавказ
00:20
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве
Политика
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Шатунова экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение