Бросила у подъезда: как мать-кукушка избавилась от сына

Краснодаре женщина бросила новорожденного ребенка во дворе после неудачной попытки сдать его в бэби-бокс при местном роддоме. Инцидент был запечатлен на камеры наружного видеонаблюдения. Правоохранители устанавливают личность матери-кукушки — за оставление младенца в опасности ей грозит наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Жительница Краснодара оставила новорожденного на улице после неудачной попытки сдать его в бэби-бокс (специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка — «Газета.Ru») при местном роддоме. ЧП произошло 25 июня. Спустя некоторое время, около 16.00 того же дня, мальчика нашли местные жители у подъезда одного из домов. После они вызвали полицию. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

По сообщению ведомства, силовики просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что до совершения преступления женщина безуспешно пыталась открыть бэби-бокс, расположенный на улице Седина.

По факту произошедшего начата проверка. За оставление новорожденного в опасности злоумышленнице грозит до года лишения свободы по статье 125 УК РФ.

Похожий случай произошел в Подмосковье . Там 28 мая в городе Котельники молодая девушка оставила двух детей в местном хостеле. Она вышла из помещения якобы за паспортом, оставленным в машине. Позже сотрудники заведения забеспокоились долгим отсутствием матери. Они вышли на улицу, однако ни девушки, ни ее автомобиля там не обнаружили. После этого была вызвана полиция.

Брошенных детей вскоре госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Серьезных проблем со здоровьем у малышей нет — за исключением небольшого кашля и насморка.

Спустя несколько дней после произошедшего, 1 июня, полиция нашла и задержала злоумышленницу. Позже она была арестована. Против нее возбудили уголовное дело по статьям 125 УК РФ «Оставление в опасности» и 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию совершеннолетних». Свою вину подозреваемая не признает.

Детей же вскоре выписали из больницы и передали замещающей семье. Об этом сообщал подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. Ранее, 16 мая, 21-летняя женщина оставила двухгодовалую девочку в детской поликлинике на Бутырской улице в Москве. Позже полицейские задержали мать-кукушку. Свой поступок она объяснила тем, что «не справлялась с обязанностями». Отдать же малышку в детский дом она не додумалась.

По информации телеканала РЕН ТВ, матерью ребенка оказалась гражданка Украины. Сообщается, что она рассталась с мужем и нашла нового возлюбленного, а ребенок от предыдущих отношений ей мешал.

Уголовное дело в отношении женщины следователи возбудили на следующий день. «По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений „оставление в опасности“ и „неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка“, — говорилось в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

Еще один вопиющий инцидент произошел в Рязани. 10 марта в одном из домов проходило застолье. В ходе него пьяная 31-летняя женщина вышла в уборную и родила там ребенка. Чтобы не отвлекать собутыльников, она решила избавиться от младенца, завернув его в полиэтиленовый пакет и выбросив в мусорку.

Новорожденного удалось спасти благодаря случайной прохожей. Женщина, услышав громкий плач из мусорного бака, вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, а маму, которая выкинула сына, нашли в доме неподалеку от мусорки. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ „Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка“.

В местном СК уточнили, что застолье в квартире продолжалось несколько дней. С утра 10 марта у беременной начались схватки — она отправилась в туалет и родила, сидя на унитазе в условиях полной антисанитарии. После этого женщина положила младенца в пакет, выкинула в мусорный бак и вернулась к застолью.

»Женщина давно злоупотребляла спиртным вместе с сожителем, вела маргинальный образ жизни. Раньше к ответственности не привлекалась. Этого ребенка она не хотела, на учете по беременности у врачей не состояла, аборт сделать не успела.

К слову, она выбросила его как ненужную вещь, даже не посмотрев, кто там родился — мальчик или девочка», — отметили в ведомстве.

В СМИ появляется все больше сообщений о брошенных детях. В настоящее время в репродуктивном возрасте оказалось поколение женщин, чье детство и моральное становление пришлись на сложные для страны 1990-е годы, объясняет преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами Карина Чижова.

«Материнский инстинкт уже давно считается не природным, а приобретенным. То есть это скорее социокультурное явление, которое во многом зависит от среды, в которой росла будущая мать, её собственной модели воспитания», — пояснила эксперт Life.