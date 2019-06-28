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В Пскове женщина пыталась продать новорожденную дочь через соцсети 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: Pixabay.com
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Пскова, которая пыталась продать свою новорожденную дочь через социальные сети женщине из Вологды, также ожидающей суда, сообщает в пятницу СУСК РФ по Псковской области.
Ранее СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Пскова. Родив в ноябре 2018 года, женщина сразу после выписки из роддома передала дочь жительнице Вологды, с которой она предварительно договорилась в социальных сетях. Уголовное дело возбуждено по статье "торговля людьми". В декабре 2018 года суд отправил женщину из Пскова под домашний арест, а женщина из Вологды была арестована. Тогда же им обеим предъявили обвинение.
Как уточняет СУСК, женщины обвиняются по статье "совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.
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Происшествия , СКР , Вологда , Псков , Псковская Область
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