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Малайзия отказалась признавать расследование по «Боингу» завершенным 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Малайзия считает международное расследование крушения рейса MH17 над Донбассом незавершенным и не видела убедительных доказательств вины четверых подозреваемых — такое заявление сделал министр иностранных дел страны Датук Сайфуддин Абдулла, передает Bermana.
«Пока мы ясно не увидим конкретных доказательств, связанных с именами подозреваемых, мы считаем, что расследование не завершилось», — приводит издание его слова.
20 июня малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад назвал расследование политизированным и направленным на поиск способов обвинить в катастрофе Россию. По его словам, Совместная следственная группа (ССГ) не допустила малайзийскую сторону к результатам экспертизы.
19 июня ССГ объявила, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые по версии следствия имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг».
МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
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Происшествия , Сергей Дубинский , Игорь Гиркин , МИД , Малайзия
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