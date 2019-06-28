Малайзия отказалась признавать расследование по «Боингу» завершенным

Малайзия считает международное расследование крушения рейса MH17 над Донбассом незавершенным и не видела убедительных доказательств вины четверых подозреваемых — такое заявление сделал министр иностранных дел страны Датук Сайфуддин Абдулла, передает Bermana.

«Пока мы ясно не увидим конкретных доказательств, связанных с именами подозреваемых, мы считаем, что расследование не завершилось», — приводит издание его слова.

20 июня малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад назвал расследование политизированным и направленным на поиск способов обвинить в катастрофе Россию. По его словам, Совместная следственная группа (ССГ) не допустила малайзийскую сторону к результатам экспертизы.

19 июня ССГ объявила, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые по версии следствия имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг».

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.