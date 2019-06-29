Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка 

РИА Новости + ещё 4 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют причины смерти подростка, найденного мертвым в съемном доме в Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
"По данному факту следственным отделом по Наро-Фоминску ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — сообщила Врадий.
Она рассказала, что тело обнаружил риелтор, который пришел принимать дом, сданный компании подростков. По предварительным данным, причиной смерти подростка стало отравление неизвестным веществом.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Происшествия , Ольга Врадий , СКР , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наша боль». Климкин назвал главную проблему Украины22
Эрдоган меняет F-35 на C-40094
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане164
Жена Саакашвили возглавила протесты в Грузии33
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа45
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
00:38
Эрдоган меняет F-35 на C-400
Армия В мире
02:11
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане
Происшествия В мире
00:29
В Москве замечен зеленый голубь
Новости Москвы
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
00:11
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа
Общество
01:20
Военное шоу «Вежливые люди» на форуме «Армия-2019»
Армия
00:34
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Шоу-бизнес
03:58
Названо условие расплаты России перед Советом Европы
Политика
00:33
Путин помог растерявшейся Меркель
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение