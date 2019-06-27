СМИ: устроивший стрельбу перед мечетью на западе Франции покончил с собой

Человек, устроивший стрельбу в городе Брест, покончил с собой. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники в полиции.

В четверг около 16:30 по парижскому времени (17:30 мск) неизвестный открыл огонь перед мечетью, расположенной в квартале Понтанезен в Бресте (запад Франции), после чего скрылся. В результате стрельбы по меньшей мере два человека получили ранения и были доставлены в госпиталь. По информации телеканала BFM, среди пострадавших — имам мечети.

После нескольких часов поиска полиция обнаружила тело преступника возле его машины. Его личность установлена, мотивы выясняются.