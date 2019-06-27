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СМИ: устроивший стрельбу перед мечетью на западе Франции покончил с собой 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Человек, устроивший стрельбу в городе Брест, покончил с собой. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники в полиции.
В четверг около 16:30 по парижскому времени (17:30 мск) неизвестный открыл огонь перед мечетью, расположенной в квартале Понтанезен в Бресте (запад Франции), после чего скрылся. В результате стрельбы по меньшей мере два человека получили ранения и были доставлены в госпиталь. По информации телеканала BFM, среди пострадавших — имам мечети.
После нескольких часов поиска полиция обнаружила тело преступника возле его машины. Его личность установлена, мотивы выясняются.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился принять усиленные меры безопасности в районе мест религиозного культа.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Кристоф Кастанер , Франция
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