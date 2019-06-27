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Пожару на складе на северо-востоке Москвы присвоен третий ранг 

Агентство «Москва» + ещё 12 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
Пожару на складе в столичном районе Ярославский присвоен третий ранг, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Пожару присвоен третий ранг», — сообщил собеседник агентства.
Ранее в в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу сообщили, что в 20:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в районе Ярославского шоссе, где, по предварительной информации, произошло возгорание в складском здании. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 2 тыс. кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.
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