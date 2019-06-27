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Неизвестный устроил стрельбу около мечети на западе Франции 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прихожане мечети районе Понтанезен города Брест на западе Франции попали под обстрел неизвестного мужчины, который находился за рулем автомобиля. Как сообщило издание Ouest-France со ссылкой на источники в полиции, злоумышленник ранил управляющего мечетью имама и одного прихожанина.
Пострадавших уже доставили в местный госпиталь. Отмечается, что ранения не представляют опасности для жизни. На месте сейчас работают сотрудники полиции.
По предварительным данным, стрелком был невысокий мужчина в кепке. Он приехал на своем автомобиле и остановил одного из прихожан. В итоге разговор перерос в ссору и водитель достал пистолет. Он устроил стрельбу, ранив ноги своего собеседника и имама. После этого он скрылся с места происшествия.
Глава префектуры выпустил официальное заявление, в котором пообещал мусульманской общине, что полиция найдет злоумышленника.
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