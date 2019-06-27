Неизвестный устроил стрельбу около мечети на западе Франции

Прихожане мечети районе Понтанезен города Брест на западе Франции попали под обстрел неизвестного мужчины, который находился за рулем автомобиля. Как сообщило издание Ouest-France со ссылкой на источники в полиции, злоумышленник ранил управляющего мечетью имама и одного прихожанина.

Пострадавших уже доставили в местный госпиталь. Отмечается, что ранения не представляют опасности для жизни. На месте сейчас работают сотрудники полиции.

По предварительным данным, стрелком был невысокий мужчина в кепке. Он приехал на своем автомобиле и остановил одного из прихожан. В итоге разговор перерос в ссору и водитель достал пистолет. Он устроил стрельбу, ранив ноги своего собеседника и имама. После этого он скрылся с места происшествия.

Глава префектуры выпустил официальное заявление, в котором пообещал мусульманской общине, что полиция найдет злоумышленника.