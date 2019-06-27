Прихожане мечети районе Понтанезен города Брест на западе Франции попали под обстрел неизвестного мужчины, который находился за рулем автомобиля. Как сообщило издание Ouest-France со ссылкой на источники в полиции, злоумышленник ранил управляющего мечетью имама и одного прихожанина.
Пострадавших уже доставили в местный госпиталь. Отмечается, что ранения не представляют опасности для жизни. На месте сейчас работают сотрудники полиции.
По предварительным данным, стрелком был невысокий мужчина в кепке. Он приехал на своем автомобиле и остановил одного из прихожан. В итоге разговор перерос в ссору и водитель достал пистолет. Он устроил стрельбу, ранив ноги своего собеседника и имама. После этого он скрылся с места происшествия.
Глава префектуры выпустил официальное заявление, в котором пообещал мусульманской общине, что полиция найдет злоумышленника.