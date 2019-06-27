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Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка 

RT на русском + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка, никто не пострадал.
«Группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.
По словам фотокорреспондента агентства Александра Гаюка, журналисты приехали в посёлок для того, чтобы зафиксировать разрушения от предыдущего обстрела украинских силовиков.
«К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет», — подчеркнул российский журналист.
20 апреля сообщалось об обстреле со стороны ВСУ съёмочной группы ВГТРК на северной окраине Донецка.
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Происшествия , Армия , Войска , Конфликты , Украина , РИА Новости , ВГТРК , Донецк
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