В Сочи задержали «ожившего Цапка»

Сочинские правоохранители задержали мужчину, которого в начале июня на фотографии в соцсети пользователи приняли за «воскресшего» главаря кущёвской банды Сергея Цапка, передаёт радиостанция «Говорит Москва». «Двойником» авторитета оказался 32-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске.

По данным радиостанции, задержанный Виталий Никифоров попал в поле зрения полицейских как подозреваемый в совершении серии краж. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения по нескольким уголовным делам, возбуждённым в отношении него.

Пользователи Сети спутали Никифрова с Цапком на фото с места одной из автомобильных аварий в Сочи в начале июня, где автомобиль BMW врезался в отбойник. Тогда жители Краснодара написали обращение к прокурору с требованием разобраться в ситуации, ссылаясь на тот факт, что авторитета опознали жители станицы Кущёвская, где ранее он проживал.

Позже в пресс-службе краснодарской прокуратуры сообщили, что после появления скандальной новости личность человека была установлена. Им оказался уроженец Бишкека Виталий Никифоров.