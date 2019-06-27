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В Сочи задержали «ожившего Цапка» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ВКонтакте
Сочинские правоохранители задержали мужчину, которого в начале июня на фотографии в соцсети пользователи приняли за «воскресшего» главаря кущёвской банды Сергея Цапка, передаёт радиостанция «Говорит Москва». «Двойником» авторитета оказался 32-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске.
По данным радиостанции, задержанный Виталий Никифоров попал в поле зрения полицейских как подозреваемый в совершении серии краж. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения по нескольким уголовным делам, возбуждённым в отношении него.
Пользователи Сети спутали Никифрова с Цапком на фото с места одной из автомобильных аварий в Сочи в начале июня, где автомобиль BMW врезался в отбойник. Тогда жители Краснодара написали обращение к прокурору с требованием разобраться в ситуации, ссылаясь на тот факт, что авторитета опознали жители станицы Кущёвская, где ранее он проживал.
Позже в пресс-службе краснодарской прокуратуры сообщили, что после появления скандальной новости личность человека была установлена. Им оказался уроженец Бишкека Виталий Никифоров.
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Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва" , Сочи
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