«Эти ведра еще летают?» Россияне о катастрофе в Бурятии 

Самолет Ан-24 — ведро, а спасатели, тушившие тот, что загорелся сегодня утром в Бурятии, хуже школьников. Так пользователи твиттера отреагировали на трагедию.
Утром Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 42 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Нижнеангарска в рамках совершения рейса Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск.
После взлета отказал один из двигателей лайнера, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, при посадке самолет выехал за пределы ВПП, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.
«Эти ведра все еще летают?» — удивился один из пользователей твиттера.
Он подразумевал, что серийное производство Ан-24, начавшееся в 1959 году, закончилось в 1979-м.
В результате сегодняшнего ЧП два человека погибли, 33 пострадали. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Многие россияне в твиттере обратили внимание на то, что спасатели тушили загоревшийся лайнер водой, о чем свидетельствует опубликованная следствием видеозапись с места происшествия.
«Горение нефтепродуктов (авиакеросина. — Прим. ред.) пеной тушить надо, а не водой. Это даже школьники знают», — написал один из комментаторов.