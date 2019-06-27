Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 21

Сегодня утром самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. Во время приземления борт выехал за пределы ВПП и столкнулся со зданием, в результате чего загорелся.

По словам Цыденова, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести.

Всего на борту было 43 пассажира и пять членов экипажа. Погибли двое: командир корабля Владимир Коломин и техник Олег Барданов.

Цыденов выразил соболезнования близким погибших сотрудников авиакомпании "Ангара", а также пообещал, что власти окажут помощь всем, кто получил травмы.

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что семьи погибших получат страховые выплаты в размере миллиона рублей.

Из республиканского бюджета родственники получат еще по 500 тысяч.

Действия экипажа

Пассажир Сергей Зеленовский, последним покинувший аварийно севший самолет Ан-24 в Бурятии, рассказал о действиях стюардессы и о том, как помог вытащить второго пилота, который был весь в крови.

"Я сам вылез из самолета, мне не помогали… Я помог девочке, второму пилоту. Я последним вышел из самолета. Перед тем, как я вылез, помог второму пилоту в окно выбраться и вылез за ним. Я спросил, где те (командир и бортмеханик), он сказал: "Я их дергал, они не встают". Они погибли. Да (он был ранен — ред.), он был весь в крови. Я его до медиков довел. Он с врачами остался. В экипаже было три человека", — сказал он РИА Новости.

По его словам, стюардесса помогала эвакуировать людей.

"Ей даже ребра сломали, когда толкались, — там паника началась, люди начали кричать. Она двери аварийные открыла с хвостовой части. Она действовала верно", — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что пилоты при заходе на посадку старались избежать столкновения с домами и смогли развернуть самолет в сторону от домов.

"Ребята — молодцы, жизни спасли. Сами погибли, но пассажиры все живые. Побились, переломы, но живые — это самое главное", — отметил Зеленовский.

По его словам, когда двигатель отказал, пассажиров не предупредили о ситуации.

"Последняя информация была, что "самолет идет на снижение, пристегните ремни, примерное время прибытия…". Потом никакой информации не было", — добавил он.

Сам Зеленовский получил травму. Он рассказал, что врачи сделали ему компьютерную томографию и хотели положить в больницу.

"Но я отказался. Врачи говорят, смещение одного позвонка", — сказал собеседник агентства.

Свидетельства очевидцев

Как рассказал семнадцатилетний Вячеслав Першин, он помогал вытаскивать пассажиров самолета и сам получил небольшие травмы.

"Когда мы приземлились, самолет тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании. Стюардессу я не видел… Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные (вылезли)", — сказал Вячеслав РИА Новости.

Он отметил, что после приземления все хотели быстрее выбраться из самолета.

"Люди крупные… толкали всех… Там была семья с грудным ребенком. Их очень долго не вытаскивали, потому что толкались все", — рассказал юноша.

По его словам, вскоре после приземления на место подъехали спасатели и скорые, вещи пассажиров сгорели в самолете.

Сам парень получил ушиб таза и царапины. Юноша рассказал, что врачи его осмотрели и отпустили.