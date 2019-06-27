Суд отменил приговор по делу о трагедии на Сямозере

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр решения в отношении двух фигурантов, которые ранее судом первой инстанции были признаны невиновными в халатности по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году.

«Приговор Петрозаводского горсуда в отношении Котович и Коваленко отменить. Уголовное дело в этой части отправить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сказал судья, передает ТАСС.

Напомним, летом 2016 года в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии перевернулись лодки, в которых были 47 детей и четверо сопровождающих. В результате погибли 14 детей.