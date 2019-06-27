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Суд отменил приговор по делу о трагедии на Сямозере 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Карелии отправил на пересмотр решения в отношении двух фигурантов, которые ранее судом первой инстанции были признаны невиновными в халатности по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году.
Уточняется, что речь идет об экс-руководителе управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолии Коваленко и врио руководителя управления Людмиле Котович.
«Приговор Петрозаводского горсуда в отношении Котович и Коваленко отменить. Уголовное дело в этой части отправить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сказал судья, передает ТАСС.
Напомним, летом 2016 года в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии перевернулись лодки, в которых были 47 детей и четверо сопровождающих. В результате погибли 14 детей.
В марте 2018 года был вынесен приговор, согласно которому бывший директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии общего режима, инструктор Валерий Круподерщиков — 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности он был освобожден от наказания.
При этом Анатолия Коваленко, Людмилу Котович и инструктора Павла Ильина суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Людмила Котович , Валерий Круподерщиков , Вадим Виноградов , Анатолий Коваленко , Павел Ильин , Роспотребнадзор , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Республика Карелия
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