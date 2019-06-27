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Пассажирка Ан-24 рассказала о проблемах при эвакуации после крушения самолёта в Бурятии 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: из Телеграм-канала 360tv
Дари Дашижигмитова рассказала «Говорит Москва», что на борту была всего одна стюардесса.
Во время эвакуации бортпроводник смогла открыть только одну дверь, переднюю открывали сами пассажиры. По словам Дашижигмитовой, после аварийной посадки в самолёте началась паника.
«У нас была одна стюардесса, она открыла заднюю дверь. Переднюю дверь открывали пассажиры, и мы сами выбегали. Я сидела сзади, весь удар пришёлся на людей, которые сидели впереди. Но все живы, я не в больнице, всё хорошо, я сейчас дома. Больше я Вам ничего сказать не могу из-за самочувствия».
Ан-24 выполнял рейс Улан-Удэ—Нижнеангарск—Иркутск. Во время посадки в Нижнеангарске он выкатился за территорию лётного поля и загорелся. К настоящему моменту его потушили.
По предварительным данным, у самолёта отказал один из двигателей. Жертвами ЧП стали командир экипажа и бортмеханик, за медицинской помощью обратилось более 30 человек. Всего на борту находились 47 человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов.
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Происшествия , Катастрофы , Москва , Республика Бурятия
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