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«Вылезали в окно»: пассажиры жестко севшего Ан-24 рассказали о катастрофе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
По словам одного из пассажиров самолета, проблемы с лайнером начались еще в полете.
Пассажиры аварийно приземлившегося самолета в Нижнеангарске рассказали, что они сами заметили в иллюминатор неработающий двигатель. Однако паники на борту при этом не было. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со слов находившегося на борту пассажира по имени Сергей.
«Проблемы у нас начались еще в полете. Скорее всего, отказал двигатель. Нам об этом не сообщили, но мы сами увидели в иллюминатор, что двигатель не работает. Паники в салоне при этом не было. Затем нас болтануло. После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылазили в окно. Точно не знаю, но мне кажется, пилоты погибли», — цитирует издание очевидца.
Напомним, все 43 пассажира, которые находились на борту самолета, остались живы. По обновленной информации, пострадало 22 человека. Из них семеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В авиакатастрофе погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Катастрофы
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