Пилот отказался лететь на совершившем жесткую посадку Ан-24

Пилот Михаил Большедворский, который должен был лететь на самолете Ан-24, совершившим аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, рассказал, почему его заменили в последний момент, сообщает РЕН.

Другому пилоту, Владимиру Коломину пришлось заменить в последний момент, так как у Болшедворского заболел живот.

Он пояснил, что ему сказали езжать лечиться домой.

При этом, по его словам, никаких "технических нареканий" к самолету не было.

Он также отметил, что заменивший его коллега был опытным пилотоналетавший 20 тысяч часов.