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Пилот отказался лететь на совершившем жесткую посадку Ан-24 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: YouTube
Пилот Михаил Большедворский, который должен был лететь на самолете Ан-24, совершившим аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, рассказал, почему его заменили в последний момент, сообщает РЕН.
Другому пилоту, Владимиру Коломину пришлось заменить в последний момент, так как у Болшедворского заболел живот.
Он пояснил, что ему сказали езжать лечиться домой.
При этом, по его словам, никаких "технических нареканий" к самолету не было.
Он также отметил, что заменивший его коллега был опытным пилотоналетавший 20 тысяч часов.
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