«Люди выбежали и самолет загорелся»

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии , два человека погибли. По данным ТАСС, жертвами катастрофы стали двое пилотов. Все пассажиры находящиеся на борту спасены, в больницу обратились 22 человека.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание, после чего загорелся.

«Вижу — летит самолет. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — рассказала свидетельница авиакатастрофы телеканалу «360».