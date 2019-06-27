Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Люди выбежали и самолет загорелся» 

Рамблер 18 минут назад
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два человека погибли. По данным ТАСС, жертвами катастрофы стали двое пилотов. Все пассажиры находящиеся на борту спасены, в больницу обратились 22 человека.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание, после чего загорелся.
«Вижу — летит самолет. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — рассказала свидетельница авиакатастрофы телеканалу «360».
Происшествия , Фото , Республика Бурятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-2439
Почему Россия победила в ПАСЕ4
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-2459
Москвичей сдует ветер и побьет град4
В РФ отреагировали на обвинения в сбоях GPS в Израиле1
Видео
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
01:24
Москвичей сдует ветер и побьет град
Погода Новости Москвы
01:09
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-24
Катастрофы Происшествия
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
00:59
Число пострадавших в катастрофе с Ан‐24 выросло
Катастрофы
00:30
Оскорбила власть: Россиянку жестоко наказали за танец
Общество
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение