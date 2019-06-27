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Отдайте крестики: Россиянин устроил стрельбу в храме 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Фото: ТАСС
Сахалинец устроил стрельбу в православном храме, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
По версии полиции, ранее судимый 35-летний житель Поронайска вошел в один из храмов, расположенный на территории Невельского района Сахалинской области, выстрелил в потолок из пневматического пистолета и потребовал от служительницы храма отдать ему иконы, крестики и другое церковное имущество.
«Женщина не растерялась и дала отпор», — сообщает пресс-служба МВД.
Получив отпор, мужчина покинул храм, вошел в расположенный поблизости продуктовый магазин, пригрозил пистолетом продавцу-мужчине и потребовал отдать ему содержимое кассы. Получив 9,5 тысячи рублей, преступник покинул торговую точку и поехал в Южно-Сахалинск.
Там подозреваемого задержали. Он был арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой» Уголовного кодекса.
Происшествия , МВД , Поронайск
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