Отдайте крестики: Россиянин устроил стрельбу в храме

Сахалинец устроил стрельбу в православном храме, сообщает пресс-служба областного управления МВД

По версии полиции, ранее судимый 35-летний житель Поронайска вошел в один из храмов, расположенный на территории Невельского района Сахалинской области, выстрелил в потолок из пневматического пистолета и потребовал от служительницы храма отдать ему иконы, крестики и другое церковное имущество.

«Женщина не растерялась и дала отпор», — сообщает пресс-служба МВД.

Получив отпор, мужчина покинул храм, вошел в расположенный поблизости продуктовый магазин, пригрозил пистолетом продавцу-мужчине и потребовал отдать ему содержимое кассы. Получив 9,5 тысячи рублей, преступник покинул торговую точку и поехал в Южно-Сахалинск.

Там подозреваемого задержали. Он был арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой» Уголовного кодекса.