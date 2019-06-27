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Стали известны имена погибших при крушении Ан-24 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ/ТАСС
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал имена членов экипажа самолёта Ан-24, погибших при жёсткой посадке борта в аэропорту Нижнеангарска.
По данным канала, в трагедии скончались пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.
Инцидент произошёл утром 27 июня. Пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Нижнеангарск — Улан-Удэ» вынужден был вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. По данным РИА Новости, у экипажа самолёта возникли проблемы в процессе посадки.
«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета», — цитирует издание слова пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексея Фишева.
Позже Telegram-канал Mash сообщил предварительную причину крушения самолёта. Эксперты полагают, что воздушное судно совершило посадку в условиях отказа одного из двигателей, который перестал работать за 20 километров до приземления.
ТАСС сообщает, что в момент происшествия на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа. В результате двое погибли, 22 человека пострадали, 7 из них были госпитализированы с различными травмами.
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Происшествия , Катастрофы , Алексей Фишев , ИТАР-ТАСС
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