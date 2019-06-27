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В Северной Корее задержан гражданин Австралии 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: @aleksigley
Студент из Австралии Алек Сигли, предположительно, задержан властями Северной Кореи. Австралийское правительство пытается выяснить обстоятельства инцидента, передает Reuters.
Члены семьи 29-летнего Сигли сообщили, что он не выходит на связь уже с утра вторника, 25 июня, что для него необычно. О том, что он пропал, сообщили его друзья в КНДР. Пока неизвестно, действительно ли он задержан — официального подтверждения этой информации не поступало.
Министерство иностранных дел Австралии уточнило, что оказывает консульское содействие семье пропавшего и пытается как можно скорее прояснить ситуацию.
Сигли находился в Северной Корее по учебе: он изучал северокорейскую литературу в университете Ким Ир Сена и находился в стране по три месяца подряд с перерывами. Он также организовывал образовательные туры в КНДР. В июле он собирался отправиться в Токио, передает РИА Новости.
В 2015 году северокорейские власти арестовали и приговорили к 15 годам лагерей американского студента Отто Фредерика Вомбиера. Спустя два года его удалось вызволить, но в результате жестокого обращения тюремщиков по возвращении в США он скончался.
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Происшествия , РИА Новости , Reuters , Австралия , КНДР
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