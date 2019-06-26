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В Вене произошел взрыв 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Фото: Reuters
Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.
В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают специальные службы. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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Происшествия , Африка , Вена
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