Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 июня 2019 г.
В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают специальные службы. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.