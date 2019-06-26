В Вене произошел взрыв

В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают специальные службы. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.