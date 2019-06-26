Уроженцы Дагестана устроили потасовку со стрельбой в Петербурге

Четыре уроженца Дагестана устроили массовую драку со стрельбой на парковке возле Свердловской набережной в Санкт-Петербурге . Об этом сообщило ИА Flashnord со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, конфликт с применением оружия произошел 26 июня на парковке возле дома № 60 на Свердловской набережной в Красногвардейском районе Петербурга.

По словам очевидцев, трое человек набросились на мужчину. Пытаясь отбиться, он достал нож. После чего в него выстрелили из пистолета.

Двое мужчин получили ножевые ранения. Одного пострадавшего госпитализировали, другого участника потасовки доставили в отделение полиции. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщил сайт «Дни.ру».