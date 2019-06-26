Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

Редакция Telegram-канала Mash опубликовала на своем сайте стенограмму первых показаний трех сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве своего отца Михаила. Из нее следует, что сестры, в частности, рассказали о событиях 27 июля 2018 года, то есть о дне убийства Хачатуряна. Дата дачи показаний не уточняется.

По словам средней сестры Ангелины, в тот день она и две другие сестры были дома. Их отец, проснувшийся рано утром, помолился, поговорил со старшей сестрой Крестиной и опять пошел спать, а его дочери в это время поели. Затем Ангелина отступила от повествования о событиях 27 июля и рассказала о многочисленных случаях насилия в отношении нее со стороны отца, который, по ее словам, принуждал ее к оральному и анальному сексу, заставлял мастурбировать ему и раздеваться при нем догола. Она также назвала дату одного из таких случаев — 21 июля 2018 года.

Крестина, как следует из стенограммы, сразу же призналась в том, что она вместе с сестрами убила отца. Девушка повторила сказанное средней сестрой, сообщила, что их «отец был тираном», и подробно рассказала о случаях насилия. «Обращались к отцу мы только на "вы", так как он этого требовал, дома мы за ним ухаживали, гладили, убирались, готовили кушать, приносили ему кушать, когда он этого потребует», — цитирует Mash Крестину.

27 июля 2018-го, после того, как Хачатурян уснул, сестры «решили попробовать дать ему отпор», рассказала Крестина. По ее словам, Ангелина и младшая сестра Мария взяли ключи от машины отца и, пока тот спал, пошли за ножом, который, как они знали, хранился в автомобиле. «Спустя буквально некоторое время, отец проснулся, после чего у него опять началась тирания, он стал вызывать нас к себе по очереди, задавал какие-то бредовые вопросы, и не получая на них ответы, брызгал за это перцовым баллончиком в лицо», — говорит девушка.

Около 16:00, как следует из показаний Крестины, сестры собрались вместе и единогласно решили убить отца. Затем они распределили действия. «Мария должна была взять нож и наносить им удары по телу отца, Ангелина должна была наносить удары молотком по голове отца, а я должна была распылить перцовым баллончиком по его лицу, чтобы он потерял ориентацию. Мы решили, что убьем его, когда он заснет. О своем плане мы никому не рассказывали, решились на это осознанно», — утверждает старшая сестра.