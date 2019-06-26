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Суд арестовал ценные бумаги Михаила Абызова 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он обвиняется в мошенничестве на 4 миллиарда рублей.
В ответ на ходатайство следователя об аресте акций защита Абызова возразила, что аресту подлежит то имущество, которое было получено преступным путём.
Договор о покупке акций был подписан в 2010 году, а следствие инкриминирует преступления по событиям, начавшимся с 2011 года, соответственно, они не подлежат аресту, — сказал адвокат Сергей Дрозда.
Другой юрист Алексей Кирсанов отметил, что ходатайство не может быть рассмотрено из-за того, Сергей Степанов, подписавший его, является не подполковником, а генерал-майором.
Ходатайство подписано руководителем группы Степановым, возможно, это техническая ошибка, не вижу необходимости откладывать заседание, — ответил судья защите.
25 июня один из адвокатов Абызова Алексей Кузнецов заявлял, что суд собирается арестовать акции его подсудимого.
ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов экс-министра Михаила Абызова. Они обжаловали решение Басманного суда о продлении последнему стражи до 25 июля.
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Происшествия , Сергей Степанов , Алексей Кирсанов , Алексей Кузнецов , Абызов Михаил Анатольевич , ФСБ , Мосгорсуд , Москва
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