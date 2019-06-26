Российский сенатор через охранника Брежнева хотел купить кресло губернатора

Тогда решальщик успокоил Удалова, пообещав тому кресло губернатора Рязанской области. Но перед этим бывшему сенатору нужно пройти проверку на посту главы Чеховского района Московской области, после чего его могут назначить министром в подмосковное правительство

За весь период этих переговоров Удалов передал в рублях и валюте в общей сложности 65,732 миллиона рублей. Он получил расписки о получении денег от Кузнецова, а Шляков завизировал их своими подписями.

Летом 2018 года бывший сенатор понял, что его обманывают и обратился в правоохранительные органы.

Шляков отрицает свою вину в мошенничестве. Его адвокат Руслан Коблев заявил, что замглавы МЧС только познакомил Удалова с Кузнецовым. Шляков завизировал расписки, но денег не брал, утверждает защитник.

Бывший замглавы МЧС был арестован 26 июля 2018 года. Вместе с ним были взяты под стражу двое его сообщников — Сергей Онищенко и Юрий Кузнецов.

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012 года был замминистра МЧС. Уволен по достижению предельного возраста.