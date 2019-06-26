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Вещества, найденные у московского отравителя, приводят к смерти 

Вечерняя Москва + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн сообщил, что препараты, найденные при обыске у предполагаемого серийного отравителя в Москве, при передозировке могут спровоцировать инсульт, инфаркт и летальный исход.
— Мы знаем точно, что это ряд препаратов медицинского назначения, при передозировке вызывающие тяжелейшие осложнения вплоть до комы и смерти. Тем более в сочетании с алкоголем. Если речь идет о тех препаратах, которые ранее уже назывались в СМИ, то алкоголь потенцирует их действие, могут быть такие осложнения, как: инсульты, инфаркты, остановка сердца. Хотелось бы, чтобы люди очень внимательно относились к тому, что им дают и в какой ситуации — заявил Брюн.
Он, также, подчеркнул, что имеет в виду препараты, продаваемые по рецепту. Брюн объяснил, что их приобретение в свободной форме запрещено.
— Я думаю, что МВД разберется, где они куплены и каким образом, и самое главное — кто продал. Как правило, это небольшие аптечные киоски, не сетевые, которые часто идут на нарушение законодательства по продаже препаратов рецептурного отпуска, — подчеркнул психиатр-нарколог.
Ранее стало известно, что при обысках дома у предполагаемого серийного отравителя людей в Москве Мурата Сабанова обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.
Злоумышленник знакомился с жителями Москвы в развлекательных заведениях, угощал напитками, а когда препарат начинал действовать — грабил. На его счету не менее одиннадцати потерпевших.
В отношении мужчины возбуждено семь уголовных дел по статьям «Кража», «Грабеж» и «Разбой».
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Евгений Брюн , МВД , Москва
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