Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Популярный блогер найден мертвым 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: @NYPDnews
Полиция Нью-Йорка сообщила, что обнаружила в Ист-Ривер тело блогера Десмонда Амофы (Desmond Amofah), известного как Etika. Объявление было опубликовано в Twitter-аккаунте полиции.
Etika был найден мертвым спустя несколько дней после пропажи. Поиски начались 20 июня. Стражи порядка обнаружили его вещи на Манхэттенском мосту. Среди них был кошелек Амофа, его водительские права, мобильный телефон, игровая приставка Nintendo Switch и сумка с одеждой, пишет CNN.
Незадолго до исчезновения блогер опубликовал на YouTube видео, в котором жаловался на то, что подвел подписчиков, и намекал, что, возможно, совершит суицид.
«Насколько мы знаем, жизни после смерти не существует. Мое время заканчивается сейчас, но если мне предстоит другой путь, я пошлю вам много благословений с другой стороны», — приводит слова Амофа Metro.
Также Амофа признался в том, что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем, и понадеялся на то, что YouTube станет лучше.
«Я надеюсь, что YouTube в будущем станет местом, где люди будут знать границы», — говорил он.
Блогер уже не один раз заявлял о возможном суициде. В апреле 2019 года он писал о проблемах с психикой. Фанаты Амофа призывали относиться к словам блогера серьезно и оставляли ему слова поддержки.
Амофа известен своими стримами игр на Nintendo. Его каналы на YouTube и Twitch в данный момент недоступны, однако аккаунты в Twitter и Instagram открыты для пользователей.
Последние новости
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума Раскрыта переписка одной из сестер Хачатурян за месяц до убийства отца Украина отозвала посла из Совета Европы
Комментарии
Происшествия , Криминал , CNN , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян387
Грузия отреагировала на возвращение РФ в ПАСЕ84
Умер Валерий Харченко
Жена Саакашвили поставила России условие196
Партии Саакашвили открыли путь в Раду17
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение