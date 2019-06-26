Популярный блогер найден мертвым

Полиция Нью-Йорка сообщила, что обнаружила в Ист-Ривер тело блогера Десмонда Амофы (Desmond Amofah), известного как Etika. Объявление было опубликовано в Twitter-аккаунте полиции.

Etika был найден мертвым спустя несколько дней после пропажи. Поиски начались 20 июня. Стражи порядка обнаружили его вещи на Манхэттенском мосту. Среди них был кошелек Амофа, его водительские права, мобильный телефон, игровая приставка Nintendo Switch и сумка с одеждой, пишет CNN.

Незадолго до исчезновения блогер опубликовал на YouTube видео, в котором жаловался на то, что подвел подписчиков, и намекал, что, возможно, совершит суицид.

«Насколько мы знаем, жизни после смерти не существует. Мое время заканчивается сейчас, но если мне предстоит другой путь, я пошлю вам много благословений с другой стороны», — приводит слова Амофа Metro.

Также Амофа признался в том, что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем, и понадеялся на то, что YouTube станет лучше.

«Я надеюсь, что YouTube в будущем станет местом, где люди будут знать границы», — говорил он.

Блогер уже не один раз заявлял о возможном суициде. В апреле 2019 года он писал о проблемах с психикой. Фанаты Амофа призывали относиться к словам блогера серьезно и оставляли ему слова поддержки.

Амофа известен своими стримами игр на Nintendo. Его каналы на YouTube и Twitch в данный момент недоступны, однако аккаунты в Twitter и Instagram открыты для пользователей.