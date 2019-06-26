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Облако пепла от курильского вулкана Райкоке угрожает авиации над территорией России

В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей

В Петербурге таксист похитил пассажирку и больше суток удерживал ее в своей квартире