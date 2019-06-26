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Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти отключили от водоснабжения поселок в составе Краснодара, в котором, по предварительным данным, более 20 человек отравились водопроводной водой, сообщается во вторник на сайте мэрии города.
"В поселке Краснодарском Прикубанского округа Краснодара зафиксировано более 20 случаев, по предварительным данным, острой кишечной инфекции. Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего. По рекомендации Роспотребнадзора отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка, где зафиксированы эти случаи", — говорится в сообщении.
Специалисты взяли пробы для проведения анализов. До завершения этой процедуры централизованное водоснабжение приостановлено. Организован регулярный подвоз воды жителям поселка.
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