Уволился начальник ярославского СИЗО

Начальник ярославского СИЗО № 1 «Коровники» Евгений Соловьев 24 июня уволился с поста по собственному желанию. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря УФСИН по Ярославской области Анну Частухину.

«Руководитель следственного изолятора сам воспользовался правом расторгнуть контракт и был уволен по инициативе работника в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии», — приводит издание слова пресс-секретаря УФСИН по Ярославской области.

УВвольнение произошло на фоне жалоб арестантов. Среди них, в частности, экс-сотрудники УФСИН, которые обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении бывшего заключенного исправительной колонии № 1 (ИК-1) Евгения Макарова

Как отметил «Ъ», за последние месяцы это не первое кадровое изменение в структуре УФСИН по Ярославской области. В январе на пенсию ушел начальник управления Максим Залесов , который возглавлял учреждение с ноября 2017 года. После начальником УФСИН менее месяца был Василий Михайленко, позже его сменил Евгений Попов

Уголовное дело о пытках Евгения Макарова, в которых, по версии следствия, принимали участие сотрудники УФСИН по Ярославской области, было возбуждено 20 июля прошлого года после публикации скандальной видеозаписи. Ролик был записан 29 июня 2017 года. На кадрах видно, как более 15 тюремщиков жестоко избивают заключенного. Фигурантами дела являются 17 человек, большинство из них арестованы.