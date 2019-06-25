Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уволился начальник ярославского СИЗО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начальник ярославского СИЗО № 1 «Коровники» Евгений Соловьев 24 июня уволился с поста по собственному желанию. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря УФСИН по Ярославской области Анну Частухину.
«Руководитель следственного изолятора сам воспользовался правом расторгнуть контракт и был уволен по инициативе работника в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии», — приводит издание слова пресс-секретаря УФСИН по Ярославской области.
УВвольнение произошло на фоне жалоб арестантов. Среди них, в частности, экс-сотрудники УФСИН, которые обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении бывшего заключенного исправительной колонии № 1 (ИК-1) Евгения Макарова.
Как отметил «Ъ», за последние месяцы это не первое кадровое изменение в структуре УФСИН по Ярославской области. В январе на пенсию ушел начальник управления Максим Залесов, который возглавлял учреждение с ноября 2017 года. После начальником УФСИН менее месяца был Василий Михайленко, позже его сменил Евгений Попов.
Уголовное дело о пытках Евгения Макарова, в которых, по версии следствия, принимали участие сотрудники УФСИН по Ярославской области, было возбуждено 20 июля прошлого года после публикации скандальной видеозаписи. Ролик был записан 29 июня 2017 года. На кадрах видно, как более 15 тюремщиков жестоко избивают заключенного. Фигурантами дела являются 17 человек, большинство из них арестованы.
360tv.ru: последние новости
«Делаю глоток и просыпаюсь в реанимации». Редактор The Village — о знакомстве с «серийным отравителем» Натурализовавшаяся в США россиянка и ее дети убиты в Нью‐Йорке Росгвардейцы раскаялись после кражи шампуня из супермаркета
Комментарии2
Происшествия , Евгений Макаров , Максим Залесов , Евгений Попов , Евгений Соловьев , ФСИН , Газета "Коммерсантъ" , Ярославская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась G20 на Россию125
В дивизии Дзержинского отравились более сотни человек
Евкуров попросил прощения2
МИД увидел след США в распространении Эболы82
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны230
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение