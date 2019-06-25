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Космодром Байконур обокрали, ранены полицейские 

Газета.Ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Казахстана пробрался на космодром Байконур и похитил российское имущество, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что хищение произошло с территории базы ГУП "Жилищное хозяйство" на площадке N9. Прибывших полицейских чуть не сбил выезжающий с базы КамАЗ, который попытался скрыться в ближайшем поселке.
Когда автомобиль заехал во двор частного жилого дома, хозяин жилья принялся забрасывать сотрудников полиции камнями, а после ударил одного головой в лицо, а второго попытался задушить.
Прибывшему подкреплению удалось задержать вора и дебошира.
Возбуждены уголовные дела о краже и применении насилия к представителям власти.
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Происшествия , РИА Новости , Байконур
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