Московская журналистка рассказала об «отравителе с газировкой»

Фоторедактор The Village Людмила Чижова поделилась с РЕН ТВ подробностями инцидента.

«7-го числа мы гуляли с моим другом Яном. Пили пиво, хорошо проводили вечер. В какой-то момент догуляли до переулков, которые находятся за театром "Современник". Вышли потом на Чистые пруды. Там должны были встретиться с нашим другом Ярославом. В какой-то момент притусовался вот этот вот чувак. Я не помню того момента, как он вообще очутился с нами. Я подумала, что это какой-то знакомый ребят, потому что они с ним разговорились», — рассказала пострадавшая.

По словам Людмилы Чижовой, преступник предложил ей выпить «Фанту». Она согласилась. После этого девушка сделала глоток напитка и потеряла сознание. В результате Чижова впала в кому. Она пришла в себя только спустя несколько дней в реанимации. Людмила отметила, что испытывает проблемы со здоровьем:

«Через несколько дней меня выписали под наблюдение невролога. Мне назначили кучу капельниц каждый день. Вчера попала от терапевта опять в больницу. После интубации у меня пошли осложнения верхних дыхательных путей. У меня и без того астма».

Об «отравителе с газировкой» ранее сообщило интернет-издание The Village. По данным СМИ, жертвами преступника могли стать 24 человека. Злоумышленник на улицах Москвы вливался в компании людей и предлагал им выпить газировку. После этого его жертвы теряли сознание, и мужчина грабил их.

По данным РЕН ТВ, по подозрению в совершении серии преступлений задержан 26-летний Мурат С.