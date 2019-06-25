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Московская журналистка рассказала об «отравителе с газировкой» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фоторедактор The Village Людмила Чижова поделилась с РЕН ТВ подробностями инцидента.
«7-го числа мы гуляли с моим другом Яном. Пили пиво, хорошо проводили вечер. В какой-то момент догуляли до переулков, которые находятся за театром "Современник". Вышли потом на Чистые пруды. Там должны были встретиться с нашим другом Ярославом. В какой-то момент притусовался вот этот вот чувак. Я не помню того момента, как он вообще очутился с нами. Я подумала, что это какой-то знакомый ребят, потому что они с ним разговорились», — рассказала пострадавшая.
По словам Людмилы Чижовой, преступник предложил ей выпить «Фанту». Она согласилась. После этого девушка сделала глоток напитка и потеряла сознание. В результате Чижова впала в кому. Она пришла в себя только спустя несколько дней в реанимации. Людмила отметила, что испытывает проблемы со здоровьем:
«Через несколько дней меня выписали под наблюдение невролога. Мне назначили кучу капельниц каждый день. Вчера попала от терапевта опять в больницу. После интубации у меня пошли осложнения верхних дыхательных путей. У меня и без того астма».
Об «отравителе с газировкой» ранее сообщило интернет-издание The Village. По данным СМИ, жертвами преступника могли стать 24 человека. Злоумышленник на улицах Москвы вливался в компании людей и предлагал им выпить газировку. После этого его жертвы теряли сознание, и мужчина грабил их.
По данным РЕН ТВ, по подозрению в совершении серии преступлений задержан 26-летний Мурат С.
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Происшествия , РЕН ТВ
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