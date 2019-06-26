Пьяный пилот залез в камин и провисел вниз головой шесть часов

Пилот военно-морского флота Великобритании Томми Браунли (Tommy Brownlee) на спор залез в дымоход и провисел вниз головой шесть часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 23 июня, на авиационной базе королевского флота в Йовилтоне, графство Сомерсет . 26-летний Браунли напился и решил пройти испытание, которое предлагают всем новичкам на базе, ради бесплатного алкоголя. По правилам, он должен был пролезть из одного камина в другой через дымоход.

Военнослужащий проделал две трети пути, спускался головой вниз во второй камин и застрял. Его коллеги немедленно вызвали подмогу. Спустя шесть часов бригада спасателей высвободила Браунли, разобрав часть камина.

Текущее состояние пилота не уточняется. Неизвестно, понесет ли он какое-либо наказание.

В конце апреля сообщалось, что в Мексике ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за бывшей супругой и застрял в нем. Прибывшие на место спасатели 45 минут извлекали мексиканца из тоннеля. Позже мужчину взяли под стражу за нарушение судебного решения, запрещавшего ему приближаться к жене.