Росгвардейцы украли шампунь и попались

Сотрудники Росгвардии попались на попытке украсть из супермаркета в Сочи шампунь и дезодорант, передает РИА «Новости».

Видео с попыткой воровства попало в интернет. Камеры видеонаблюдения супермаркета зафиксировали, как двое мужчин в форме сотрудников Росгвардии хватают с полок предметы и прячут их в карманы.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудниками на видео оказались военнослужащие срочной службы. С молодыми людьми проведена разъяснительная работа, они привлечены к дисциплинарной ответственности и раскаиваются в содеянном.

«Также сообщаем, что стоимость товара полностью оплачена», — заявили в пресс-службе.

Администрация магазина заявила об отсутствии претензий к военнослужащим.