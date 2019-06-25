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Росгвардейцы украли шампунь и попались 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
Сотрудники Росгвардии попались на попытке украсть из супермаркета в Сочи шампунь и дезодорант, передает РИА «Новости».
Видео с попыткой воровства попало в интернет. Камеры видеонаблюдения супермаркета зафиксировали, как двое мужчин в форме сотрудников Росгвардии хватают с полок предметы и прячут их в карманы.
В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудниками на видео оказались военнослужащие срочной службы. С молодыми людьми проведена разъяснительная работа, они привлечены к дисциплинарной ответственности и раскаиваются в содеянном.
«Также сообщаем, что стоимость товара полностью оплачена», — заявили в пресс-службе.
Администрация магазина заявила об отсутствии претензий к военнослужащим.
Происшествия , Видео , Росгвардия , РИА Новости , Сочи
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