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Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом. Об этом сообщает сайте kp.ru.
Как отмечается, речь идет о 21-летней девушке из Средней Азии. Утром 22 июня после вызова такси, автомобилист отвез ее к себе домой, а не по указанному адресу. Он удерживал ее в квартире в Приморском районе до 16.00 следующего дня.
По словам девушки, 32-летний мужчина неоднократно ее насиловал, угрожая физической расправой. Ей удалось бежать, а через сутки она обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время мужчину нашли, в отношении него проводится проверка.
Ранее 19-летняя жительница Москвы обратилась с заявлением об изнасиловании в правоохранительные органы. По словам потерпевшей, таксист пообещал жениться и оставил ей номер мобильного.
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