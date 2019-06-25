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Парень хотел прославиться через соцсети и погиб 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Житель Индии по имени Кумарасвами (Kumaraswamy) погиб при съемке видео для приложения TikTok. Об этом пишет Indian Express.
По словам очевидцев, 20-летний парень попытался сделать сальто и упал на шею, повредив себе позвоночник. Когда Кумарасвами поступил в больницу, врачи сказали его родным, что у парня мало шансов выжить, так как у него сильно повреждены вены и нервы. Медики восемь дней боролись за его жизнь, но Кумарасвами скончался.
Индиец работал танцором, а также пел в местном оркестре. Он был единственным кормильцем в семье. По словам близких, у Кумарасвами не было смартфона, а видео для TikTok записывали его друзья. Парень мечтал прославиться и попасть в танцевальное шоу.
Ранее, в апреле 2019 года, стало известно о том, что суд в Индии потребовал добиться удаления TikTok из магазинов AppStore и Google Play. Такое решение было принято из-за наличия на площадке порнографии и неприличного контента. Тем не менее, ранее скачавшие TikTok пользователи смогут и дальше продолжить им пользоваться.
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Происшествия , В мире , Google , Индия
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