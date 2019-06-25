Парень хотел прославиться через соцсети и погиб

Житель Индии по имени Кумарасвами (Kumaraswamy) погиб при съемке видео для приложения TikTok. Об этом пишет Indian Express.

По словам очевидцев, 20-летний парень попытался сделать сальто и упал на шею, повредив себе позвоночник. Когда Кумарасвами поступил в больницу, врачи сказали его родным, что у парня мало шансов выжить, так как у него сильно повреждены вены и нервы. Медики восемь дней боролись за его жизнь, но Кумарасвами скончался.

Индиец работал танцором, а также пел в местном оркестре. Он был единственным кормильцем в семье. По словам близких, у Кумарасвами не было смартфона, а видео для TikTok записывали его друзья. Парень мечтал прославиться и попасть в танцевальное шоу.