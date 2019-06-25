МФЦ заплатит 300 тысяч незаконно уволенному драчуну

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МФЦ заплатит 300 тысяч незаконно уволенному сотруднику после драки в офисе 

Ридус 2 часа назад
Бывший сотрудник многофункционального центра в городе Московский (Новая Москва), который лишился работы после драки, добился в суде компенсации за свое увольнение.
Инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Потасовка была снята на видео, которое затем появилось в Сети. На этих кадрах запечатлено, как мужчины дерутся в присутствии посетителей, а коллеги пытаются их разнять.
Как рассказал «Ридусу» участник драки Анатолий Воеводин, на него напал его коллега — предложил ему выйти поговорить «по-мужски», но тот отказался. По словам Анатолия, полицию и «скорую» после драки на место не вызвали, а сам он был уволен в тот же день. Однако мужчина обжаловал решение работодателя в Тверском районном суде столицы. В итоге этой весной суд вынес решение о признании увольнения незаконным.
«Во-первых, работодатель не доказал, что я являлся зачинщиком этой драки. Во-вторых, работодатель уволил меня в тот же день, не предоставив мне законных два дня на дачу письменного объяснения», — пояснил Анатолий.
После вынесения судом решения запись в трудовой книжке мужчины была изменена на увольнение по собственному желанию, так как возвращаться на работу он не хочет. А за дни вынужденного отсутствия на работе Анатолий получил компенсацию в размере около 300 тысяч рублей.
По словам собеседника «Ридуса», насколько ему известно, его оппонент тоже сейчас не работает в МФЦ.
Ранее также сообщалось, что выпускной в Херсонской области Украины закончился массовой дракой подростков и их родителей.
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Происшествия , Видео , Ридус , Москва , Московский
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