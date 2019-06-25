Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина пошел на преступление ради собаки 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Краснодара угнал машину, чтобы укрыться вместе с собакой от дождя. Об этом сообщает телевизионный канал Кубань 24.
В полицию обратился житель поселка Калинино и заявил, что у него украли автомобиль и протаранили им дерево. Полицейские выехали на место происшествия и нашли внутри машины мобильный телефон и следы собаки. Они установили, что вещи принадлежат 24-летнему мужчине.
При допросе подозреваемый рассказал, что вместе с собакой попал под дождь и искал, где бы укрыться. Вместо с псом он сел в автомобиль, который был открыт. Краснодарец попытался завести его, но из-за того, что он не умел водить, не справился с управлением и врезался в дерево. Уточняется, что в этот момент мужчина был пьян.
Полиция возбудила дело в отношении угонщика. Ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Последние новости
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума Раскрыта переписка одной из сестер Хачатурян за месяц до убийства отца Украина отозвала посла из Совета Европы
Происшествия , Криминал , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны141
МИД увидел след США в распространении Эболы2
Пока вы не уснули: Тбилиси и Киев объединились против РФ79
Россиянам запретят посещать Байкал90
Крупный пожар произошел на западе Москвы10
Видео
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение