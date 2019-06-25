Мужчина пошел на преступление ради собаки

Житель Краснодара угнал машину, чтобы укрыться вместе с собакой от дождя. Об этом сообщает телевизионный канал Кубань 24.

В полицию обратился житель поселка Калинино и заявил, что у него украли автомобиль и протаранили им дерево. Полицейские выехали на место происшествия и нашли внутри машины мобильный телефон и следы собаки. Они установили, что вещи принадлежат 24-летнему мужчине.

При допросе подозреваемый рассказал, что вместе с собакой попал под дождь и искал, где бы укрыться. Вместо с псом он сел в автомобиль, который был открыт. Краснодарец попытался завести его, но из-за того, что он не умел водить, не справился с управлением и врезался в дерево. Уточняется, что в этот момент мужчина был пьян.

Полиция возбудила дело в отношении угонщика. Ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.