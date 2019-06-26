СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

"Мы опровергаем данную информацию. По делу продолжается работа по сбору доказательств, допрашивается большой круг знакомых и родственников, продолжается выполнение экспертиз", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Тело Ирины Соколовой было обнаружено 13 июня в ее доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области, ее 18-летний сын в тяжелом состоянии был госпитализирован. Следственное управление СК РФ по региону на следующий день сообщило, что по подозрению в совершении преступления задержан 15-летний сын погибшей. Он был допрошен и изложил свою версию событий, 18 июня его отпустили из изолятора временного содержания.

Максим Соколов ранее играл за СКА, омский "Авангард", сборную России. Соколов является участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов. В настоящее время Соколов работает тренером в молодежной команде "СКА-1946".