Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

21-летняя девушка пойдет под суд за истязания грудного сына 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Ридус
Перед судом предстанет 21-летняя жительница Хабаровска, которая довела до смерти своего маленького сына.
Как сообщает пресс-служба управления СК РФ по Хабаровскому краю, она родила ребенка в феврале прошлого года, но любви к нему не испытывала. В мае она перевела малыша «на минимальное, неадаптированное для грудных детей питание» — и так продолжилось до декабря 2018 года.
«Не проявляя заботу о беспомощном ребенке, хабаровчанка не осуществляла уход и гигиену, что привело к опрелостям кожных покровов малыша с элементами инфицирования и развитием тяжелого дерматита», — сказано в сообщении ведомства.
Помимо этого, как установило следствие, нерадивая мать вливала в рот ребенка алкоголь. Она понимала, что сын медленно умирает, но не ухаживала за ним и не оказывала ему медицинскую помощь. В результате в декабре ребенок умер — из-за сильного истощения возникли аспирация рвотными массами и механическая асфиксия.
Во время предварительного расследования молодая женщина признала свою вину в смерти ребенка. Она прошла психиатрическую экспертизу, но отклонений у нее не нашли.
«При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, следствием установлено, что ребенок был нежеланным для родителей, на учете в медицинском учреждении по беременности и родам женщина не состояла, документы об его рождении в органах ЗАГСа не оформляла», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка) и ст. 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Теперь девушке грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее «Ридус» рассказывал, что в Челябинской области 40-летняя женщина поила грудного ребенка водкой, чтобы он уснул.
Ридус: последние новости
Мать десятерых детей умерла от голода в СИЗО МФЦ заплатит 300 тысяч незаконно уволенному сотруднику после драки в офисе «Ничего не бросал»: 21-летний депутат оправдался за розыгрыш с гранатой
Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Ридус , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам154
Трамп пообещал Ирану уничтожение16
Зеленский создал офис президента45
В окружении полковника-миллиардера нашлись богачи15
МВД объяснило, почему отпустили отравителя с газировкой
Видео
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
05:08
Зеленский создал офис президента
В мире Украина
08:06
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Политика
04:56
Украина отозвала посла при Совете Европы
В мире Украина
01:15
НАТО поставило ультиматум России
Оружие В мире
02:41
Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента
В мире Украина
00:27
100 человек: Массовое отравление иностранцев в Подмосковье
Происшествия
00:51
МФЦ заплатит 300 тысяч незаконно уволенному драчуну
Происшествия
03:57
Не выпустят? Когда опустится «железный занавес»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение