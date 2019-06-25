21-летняя девушка пойдет под суд за истязания грудного сына

Перед судом предстанет 21-летняя жительница Хабаровска , которая довела до смерти своего маленького сына.

Как сообщает пресс-служба управления СК РФ по Хабаровскому краю , она родила ребенка в феврале прошлого года, но любви к нему не испытывала. В мае она перевела малыша «на минимальное, неадаптированное для грудных детей питание» — и так продолжилось до декабря 2018 года.

«Не проявляя заботу о беспомощном ребенке, хабаровчанка не осуществляла уход и гигиену, что привело к опрелостям кожных покровов малыша с элементами инфицирования и развитием тяжелого дерматита», — сказано в сообщении ведомства.

Помимо этого, как установило следствие, нерадивая мать вливала в рот ребенка алкоголь. Она понимала, что сын медленно умирает, но не ухаживала за ним и не оказывала ему медицинскую помощь. В результате в декабре ребенок умер — из-за сильного истощения возникли аспирация рвотными массами и механическая асфиксия.

Во время предварительного расследования молодая женщина признала свою вину в смерти ребенка. Она прошла психиатрическую экспертизу, но отклонений у нее не нашли.

«При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, следствием установлено, что ребенок был нежеланным для родителей, на учете в медицинском учреждении по беременности и родам женщина не состояла, документы об его рождении в органах ЗАГСа не оформляла», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка) и ст. 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Теперь девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее «Ридус» рассказывал, что в Челябинской области 40-летняя женщина поила грудного ребенка водкой, чтобы он уснул.